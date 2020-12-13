Рудак Светлана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудак Светлана Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.2020

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.2020

Отец: Рудак Александр Васильевич

Мать: Рудак Любовь Александровна

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