Кудряшова (Бельская) Вера Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудряшова (Бельская) Вера Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1955

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1955

Отец: Бельский Владимир Михайлович

Мать: Бельская Тамара Васильевна

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