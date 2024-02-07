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Кудряшова (Бельская) Вера Владимировна
Кудряшова (Бельская) Вера Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.02.1955
Пол
Женский
Отец
Бельский Владимир Михайлович
Мать
Бельская (Захарова) Тамара Васильевна
1934 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1955
Отец:
Бельский Владимир Михайлович
Мать:
Бельская Тамара Васильевна
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