Охезина (Игошева) Устинья (Никитична)
Место рождения
Дата рождения14.10.1889
Дата смерти25.03.1984
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1889
Отец: Игошев Никита Семёнович
Мать: Александра Григорьевна
Бракосочетание
1907
год свадьбы вычислен из воспоминаний Тамары Андреевны Королёвой (Сарапуловой)
Рождение ребёнка
10.09.1914 ст.
Дочь: Сарапулова Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Охезин Сергей Харлампиевич
Смерть
25.03.1984