Охезина (Игошева) Устинья (Никитична) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охезина (Игошева) Устинья (Никитична)

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Место рождения

Новотроицкое, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.10.1889

Дата смерти

25.03.1984

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1889

Отец: Игошев Никита Семёнович

Мать: Александра Григорьевна

Новотроицкое, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
1907

Муж: Охезин Сергей Харлампиевич

год свадьбы вычислен из воспоминаний Тамары Андреевны Королёвой (Сарапуловой)
Рождение ребёнка
10.09.1914 ст.

Дочь: Сарапулова Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Охезин Сергей Харлампиевич

Смерть
25.03.1984
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