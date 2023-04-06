Трубицына (Немцева) Агафья Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрубицына (Немцева) Агафья Ефимова

Трубицына (Немцева) Агафья Ефимова

avatar

Место рождения

Казино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Казино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Трубицын Алексей Андреев

Отец ребёнка: Трубицын Андрей Елисеев

Рождение ребёнка
24.07.1882

Сын: Трубицын Борис Андреев

Отец ребёнка: Трубицын Андрей Елисеев

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Наталья Андреева

Отец ребёнка: Трубицын Андрей Елисеев

Рождение ребёнка
17.11.1893

Сын: Трубицын Платон Андреев

Отец ребёнка: Трубицын Андрей Елисеев

Казино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.04.1897

Дочь: Александра Андреева

Отец ребёнка: Трубицын Андрей Елисеев

Казино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубицын Андрей Елисеев

Место жительства
Неизвестно
Островное, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close