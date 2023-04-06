Трубицына (Немцева) Агафья Ефимова
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Трубицын Андрей Елисеев
Рождение ребёнка
24.07.1882
Отец ребёнка: Трубицын Андрей Елисеев
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Наталья Андреева
Отец ребёнка: Трубицын Андрей Елисеев
Рождение ребёнка
17.11.1893
Отец ребёнка: Трубицын Андрей Елисеев
Рождение ребёнка
11.04.1897
Дочь: Александра Андреева
Отец ребёнка: Трубицын Андрей Елисеев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Островное, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно