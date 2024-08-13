Власова Варвара Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1857
Отец ребёнка: Власов Иван Ларионович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: (Власова) Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Власов Иван Ларионович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: (Власова) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Власов Иван Ларионович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Власова Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Власов Иван Ларионович
Рождение ребёнка
1876
Сын: Власов Иван Иванович
Отец ребёнка: Власов Иван Ларионович