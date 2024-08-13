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Власова Варвара Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1857

Сын: Власов Павел Иванович

Отец ребёнка: Власов Иван Ларионович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1865

Дочь: (Власова) Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Власов Иван Ларионович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1866

Дочь: (Власова) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Власов Иван Ларионович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Власова Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Власов Иван Ларионович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1876

Сын: Власов Иван Иванович

Отец ребёнка: Власов Иван Ларионович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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