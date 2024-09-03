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Ушаков Порфирий Егоров

Место рождения

д.Ушаково Ашлыцой волости

Дата рождения

19.02.1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1821

Отец: Ушаков Егор Иванов

Мать: Ушакова (Шешукова) Евдокия Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушакова (Ушакова) Соломонида Николаева

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.1840

Дочь: (Ушакова) Анна (Ксения) Порфирьевна

Мать ребёнка: Ушакова (Ушакова) Соломонида Николаева

Рождение ребёнка
13.09.1843

Дочь: Беляева (Ушакова) Евфимия Порфирьева

Мать ребёнка: Ушакова (Ушакова) Соломонида Николаева

Рождение ребёнка
02.03.1848

Сын: Ушаков Василий Перфильев

Мать ребёнка: Ушакова (Ушакова) Соломонида Николаева

Рождение ребёнка
14.06.1852

Сын: Ушаков Мефодий (Нефед) Перфильев

Мать ребёнка: Ушакова (Ушакова) Соломонида Николаева

Смерть
Неизвестно

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