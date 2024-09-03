Ушаков Порфирий Егоров
Место рожденияд.Ушаково Ашлыцой волости
Дата рождения19.02.1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1821
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.1840
Дочь: (Ушакова) Анна (Ксения) Порфирьевна
Мать ребёнка: Ушакова (Ушакова) Соломонида Николаева
Рождение ребёнка
13.09.1843
Дочь: Беляева (Ушакова) Евфимия Порфирьева
Мать ребёнка: Ушакова (Ушакова) Соломонида Николаева
Рождение ребёнка
02.03.1848
Мать ребёнка: Ушакова (Ушакова) Соломонида Николаева
Рождение ребёнка
14.06.1852
Сын: Ушаков Мефодий (Нефед) Перфильев
Мать ребёнка: Ушакова (Ушакова) Соломонида Николаева
Смерть
Неизвестно