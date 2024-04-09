Золотова Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотова Наталья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1724

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: (Золотов) Марья Якимовна

Отец ребёнка: Золотов Яким (Аким) Мартынович

Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Золотов Федор Якимович

Отец ребёнка: Золотов Яким (Аким) Мартынович

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Золотов Зосим Якимович

Отец ребёнка: Золотов Яким (Аким) Мартынович

Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: (Золотов) Васса Якимовна

Отец ребёнка: Золотов Яким (Аким) Мартынович

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