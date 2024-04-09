Золотова Наталья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1724
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: (Золотов) Марья Якимовна
Отец ребёнка: Золотов Яким (Аким) Мартынович
Рождение ребёнка
Около 1749
Отец ребёнка: Золотов Яким (Аким) Мартынович
Рождение ребёнка
Около 1764
Отец ребёнка: Золотов Яким (Аким) Мартынович
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: (Золотов) Васса Якимовна
Отец ребёнка: Золотов Яким (Аким) Мартынович