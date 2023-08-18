Васина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.09.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васин Владимир
Отец ребёнка: Васин Ефрем Алексеевич
Рождение ребёнка
25.06.1938
Дочь: Рубежова (Васина) Татьяна Ефремовна
Отец ребёнка: Васин Ефрем Алексеевич
Рождение ребёнка
10.03.1947
Дочь: Бабаева (Васина) Наталья Ефремовна
Отец ребёнка: Васин Ефрем Алексеевич
Смерть
10.09.1985
Похороны
Неизвестно