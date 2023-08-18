Васина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васина Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.09.1985

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васин Владимир

Отец ребёнка: Васин Ефрем Алексеевич

Рождение ребёнка
25.06.1938

Дочь: Рубежова (Васина) Татьяна Ефремовна

Отец ребёнка: Васин Ефрем Алексеевич

Рождение ребёнка
10.03.1947

Дочь: Бабаева (Васина) Наталья Ефремовна

Отец ребёнка: Васин Ефрем Алексеевич

Смерть
10.09.1985
Похороны
Неизвестно

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