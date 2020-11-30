Кутняшова (Грудинина) Надежда Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутняшова (Грудинина) Надежда Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1982

Дата смерти

30.11.2020

Пол

Женский

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1982

Отец: Грудинин Геннадий

Мать: Грудинина Любовь

Рождение ребёнка
28.04.2001

Дочь: Рыбакова Кристина Александровна

Отец ребёнка: Рыбаков Александр Михайлович

Змеиногорск, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
30.11.2020
Г.Рубцовск
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