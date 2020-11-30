Кутняшова (Грудинина) Надежда Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1982
Дата смерти30.11.2020
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1982
Отец: Грудинин Геннадий
Мать: Грудинина Любовь
Рождение ребёнка
28.04.2001
Дочь: Рыбакова Кристина Александровна
Отец ребёнка: Рыбаков Александр Михайлович
Змеиногорск, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
30.11.2020
Г.Рубцовск