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Фёдор Тимофеев

Место рождения

село Щекотово, Ярославского уезда

Дата рождения

1753

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1753 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Федор Тимофеевич (1753 — 1829) Родился 17 февраля 1853 года в семье дьячка села Щекотова Ярославского уезда Тимофея Ивановича. В 1770 году определен во дьячка к церкви села Космодемьянского Ярославско... Показать все
Работа или профессия
1770
определен во дьячка
Бракосочетание
23.01.1771

Жена: Анисья Иванова

Рождение ребёнка
1789

Сын: Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Анисья Иванова

Михаил Федорович (1789 — ?) Родился в семье дьячка села Космодемьянского Ярославского уезда Федора Тимофеевича. Пономарь села Покровского в Юхти Угличского уезда. Жена его Анна Алексеевна (1795-?), до... Показать все
Смерть
1829

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