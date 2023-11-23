Фёдор Тимофеев
Место рождениясело Щекотово, Ярославского уезда
Дата рождения1753
Дата смерти1829
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Федор Тимофеевич (1753 — 1829) Родился 17 февраля 1853 года в семье дьячка села Щекотова Ярославского уезда Тимофея Ивановича. В 1770 году определен во дьячка к церкви села Космодемьянского Ярославско... Показать все
Работа или профессия
1770
определен во дьячка
Бракосочетание
23.01.1771
Жена: Анисья Иванова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Михаил Фёдорович
Мать ребёнка: Анисья Иванова
Михаил Федорович (1789 — ?) Родился в семье дьячка села Космодемьянского Ярославского уезда Федора Тимофеевича. Пономарь села Покровского в Юхти Угличского уезда. Жена его Анна Алексеевна (1795-?), до... Показать все
Смерть
1829