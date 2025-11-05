Евсеев Никита
мужской, родился 05.07.1988, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
www.analizfamilii.ru | https://www.analizfamilii.ru/Yevseyev/proishozhdenie.html | https://www.analizfamilii.ru/Yevseyev/proishozhdenie.html | Обладатель фамилии Евсеев по праву может гордиться своими предками, сведения о которых содержатся в различных документах, подтверждающих след, оставленный ими в истории России. | Фамилия Евсеев восходит к мужскому имени Евсей, которое, в свою очередь, является краткой формой крестильного имени Евсевий. Как и другие греческие имена, это имя попало на Русь из Византии после принятия христианства. В переводе с греческого оно означает «благочестивый». | При этом религия требовала, чтобы ребенка называли не просто как-нибудь, а в честь того или иного святого, т.е. легендарного или исторического лица, почитаемого церковью в строго определенный день года. | Так, святым покровителем имени считался Святой Евсевий, который был епископом города Самосаты, находившегося под управлением антиохийского патриарха. Святой отличался верностью и благочестием. По преданию, Евсевий рьяно боролся с язычниками и защищал христианское учение от еретиков. Однако, видя как-то, какое волнение произвели еретики в антиохийской церкви, видя также и незаслуженное поношение, какое оказали ариане новому прибывшему в Антиохию архиепископу Мелетию, Евсевий покинул город и уединился. Однажды ариане вспомнили, что у Евсевия находится на хранении, подписанный руками епископов, приговор об избрании Мелетия. Узнав это, они пришли в немалое смущение, боясь того, что кто-то за них выберет архиепископа, и тотчас же стали просить царя послать к Евсевию с просьбой возвратить вверенный ему приговор. Царь немедленно послал за приговором гонца к Евсевию. Посланный, прибыв к епископу, передал ему царское повеление, на что тот ответил: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога…». После этого уверовали в святость Евсевия все ариане и сам царь антиохийский. | Нередко древние славяне к имени новорожденного присоединяли имя его отца, обозначая тем самым принадлежность к определенному роду. Связано это с тем, что крестильных имен было сравнительно немного, и они часто повторялись. Дополнение же к имени человека в виде отчества помогало решать проблему идентификации. | Надо сказать, основатель рода Евсеевых, скорее всего, был человеком из простого сословия. Дело в том, что фамилии, образованные от полной формы имени, имела в основном социальная верхушка, знать, или семьи, пользовавшиеся в данной местности большим авторитетом, представителей которых соседи уважительно звали полным именем, в отличие от других сословий, звавшихся, как правило, уменьшительными, производными, обиходными именами. | Таким образом, потомки человека, обладавшего именем Евсей, со временем получили фамилию Евсеевы. | О точном месте и времени возникновения фамилии Евсеев в настоящее время говорить сложно, поскольку процесс формирования фамилий был достаточно длительным. Тем не менее, | фамилия Евсеев | представляет собой замечательный памятник славянской письменности и культуры. | Источники: Словарь современных русских фамилий (Ганжина И.М.), Энциклопедия русских фамилий. Тайны происхождения и значения (Ведина Т.Ф.), Русские фамилии: популярный этимологический словарь (Федосюк Ю.А.), Энциклопедия русских фамилий (Хигир Б.Ю.), Русские фамилии (Унбегаун Б.О.).
Жена: Евсеева (Анашкина) Диана