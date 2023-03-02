Шеметов Илья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиПосле 20.11.1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Шеметов Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1907
Жена: Шеметова ?
Поселок Неплюевский Верхнеуральского уезда
Рождение ребёнка
01.03.1917
Сын: Шеметов Евгений
Мать ребёнка: Шеметова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шеметов Александр
Мать ребёнка: Шеметова ?
Смерть
После 20.11.1937