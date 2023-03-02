Шеметов Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеметов Илья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

После 20.11.1937

Пол

Мужской

Отец

Около 1864 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Шеметов Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1907

Жена: Шеметова ?

Поселок Неплюевский Верхнеуральского уезда
Рождение ребёнка
01.03.1917

Сын: Шеметов Евгений

Мать ребёнка: Шеметова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеметов Александр

Мать ребёнка: Шеметова ?

Смерть
После 20.11.1937
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