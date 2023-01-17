Юрченко Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти05.08.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Кислякова Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
03.02.1938
Мать ребёнка: Кислякова Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
09.09.1940
Мать ребёнка: Кислякова Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
01.12.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кислякова Прасковья Павловна
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.08.1960