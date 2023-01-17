Юрченко Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченко Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

05.08.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

1935 г.р.
1938 г.р.
1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Сын: Юрченко Сергей Иванович

Мать ребёнка: Кислякова Прасковья Павловна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
03.02.1938

Сын: Юрченко Юрий Иванович

Мать ребёнка: Кислякова Прасковья Павловна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
09.09.1940

Сын: Юрченко Евгений Иванович

Мать ребёнка: Кислякова Прасковья Павловна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
01.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кислякова Прасковья Павловна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислякова Прасковья Павловна

Смерть
05.08.1960
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