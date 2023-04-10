Трубицын Тит
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1600
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1600
Отец: Общий предок Трубицыных посадских Ельца
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1626
Сын: Трубицын Семен Титов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1626
Сын: Трубицын Осип Титов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1626
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Елец, город Елец, Липецкая область
Смерть
Неизвестно