Трубицын Тит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубицын Тит

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1600

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1600

Отец: Общий предок Трубицыных посадских Ельца

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1626

Сын: Трубицын Семен Титов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1626

Сын: Трубицын Осип Титов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1626

Сын: Трубицын Богдан Титов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трубицын Андрей (Титов?)

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Елец, город Елец, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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