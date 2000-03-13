Золотухин Пётр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотухин Пётр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1929

Отец: Золотухин Николай Александрович

Мать: Золотухина Марфа Александровна

Рождение ребёнка
01.03.1957

Сын: Золотухин Борис Петрович

Мать ребёнка: Золотухина Зоя Александровна

Рождение ребёнка
26.01.1959

Дочь: Золотухина Наталья Петровна

Мать ребёнка: Золотухина Зоя Александровна

Рождение ребёнка
04.08.1961

Сын: Золотухин Виктор Петрович

Мать ребёнка: Золотухина Зоя Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золотухина Зоя Александровна

Смерть
Неизвестно
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