Золотухин Пётр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1929
Рождение ребёнка
01.03.1957
Мать ребёнка: Золотухина Зоя Александровна
Рождение ребёнка
26.01.1959
Дочь: Золотухина Наталья Петровна
Мать ребёнка: Золотухина Зоя Александровна
Рождение ребёнка
04.08.1961
Сын: Золотухин Виктор Петрович
Мать ребёнка: Золотухина Зоя Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно