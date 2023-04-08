Головатенко Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головатенко Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 13.02.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

Жена

1929 г.р.
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Дети

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Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 13.02.1935

Отец: Головатенко Иван Яковлевич

Мать: Головатенко Надежда Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Неизвестно

Рождение ребёнка
20.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головатенко Александра Михайловна

Круглое, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головатенко Александра Михайловна

Александровка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
04.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головатенко Александра Михайловна

Александровка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 31.05.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головатенко Александра Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Азов, город Азов, Ростовская область
Смерть
Неизвестно
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