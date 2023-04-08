Головатенко Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 13.02.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 13.02.1935
Рождение ребёнка
Около 1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Неизвестно
Рождение ребёнка
20.11.1962
Круглое, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1964
Рождение ребёнка
04.04.1965
Рождение ребёнка
Около 31.05.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Азов, город Азов, Ростовская область
Смерть
Неизвестно