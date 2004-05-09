Соломенникова Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломенникова Валентина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.2004

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.2004

Отец: Соломенников Алексей Трафимович

Мать: Соломенникова-Яганова Анастасия Вениаминовна

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