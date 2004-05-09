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Соломенникова Валентина Алексеевна
Соломенникова Валентина Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.05.2004
Пол
Женский
Отец
Соломенников Алексей Трафимович
1981 г.р.
Мать
Соломенникова-Яганова Анастасия Вениаминовна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.2004
Отец:
Соломенников Алексей Трафимович
Мать:
Соломенникова-Яганова Анастасия Вениаминовна
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