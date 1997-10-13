Помозова (Дудина) Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПомозова (Дудина) Елена Алексеевна

Помозова (Дудина) Елена Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1967 г.р.

Дети

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1991

Дочь: Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Помозов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
13.10.1997

Сын: Помозов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Помозов Сергей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Помозов Сергей Николаевич

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