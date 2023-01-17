Смирнов Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1934
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1923
Дочь: Куклина Зоя Алексеевна
Мать ребёнка: Смирнова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Леонид Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1934