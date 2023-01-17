Смирнов Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Алексей Николаевич

Смирнов Алексей Николаевич

avatar

Место рождения

Дмитриево, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дмитриево, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.12.1923

Дочь: Куклина Зоя Алексеевна

Мать ребёнка: Смирнова Мария Николаевна

Дмитриево, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Леонид Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1934
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close