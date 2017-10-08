Шерстянкина (Кочеткова) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШерстянкина (Кочеткова) Елена Николаевна

Шерстянкина (Кочеткова) Елена Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1962

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1962

Отец: Кочетков Николай

Мать: Кочеткова Тамара Кирилловна

Рождение ребёнка
29.11.1986

Дочь: Шерстянкина Ирина Александровна

Отец ребёнка: Шерстянкин Александр Александрович

Рождение ребёнка
26.05.1989

Дочь: Шлайс Марина Александровна

Отец ребёнка: Шерстянкин Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шерстянкин Александр Александрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close