Шерстянкина (Кочеткова) Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1962
Отец: Кочетков Николай
Рождение ребёнка
29.11.1986
Дочь: Шерстянкина Ирина Александровна
Отец ребёнка: Шерстянкин Александр Александрович
Рождение ребёнка
26.05.1989
Дочь: Шлайс Марина Александровна
Отец ребёнка: Шерстянкин Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно