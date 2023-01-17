Каменская (Резухина) Анна Львовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Рождение ребёнка
1876
Сын: Каменский Александр Васильевич
Отец ребёнка: Каменский Василий Александрович
Бракосочетание
1876
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Каменская Юлия Васильевна
Отец ребёнка: Каменский Василий Александрович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Каменская Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Каменский Василий Александрович
Смерть
Неизвестно