Каменская (Резухина) Анна Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каменская (Резухина) Анна Львовна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Резухин Лев Александрович

Мать: Резухина Ольга Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Каменский Александр Васильевич

Отец ребёнка: Каменский Василий Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
1876

Муж: Каменский Василий Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Каменская Юлия Васильевна

Отец ребёнка: Каменский Василий Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Каменская Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Каменский Василий Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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