Мышев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1913
Сын: Мышев Михаил Александрович
Мать ребёнка: Викторова Акулина
Рождение ребёнка
11.08.1926
Дочь: Макарова Мария Александровна
Мать ребёнка: Викторова Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Викторова Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мышева Зинаида Александровна
Мать ребёнка: Викторова Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Нюра (Анна) Александровна
Мать ребёнка: Викторова Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Викторова Акулина
Смерть
Неизвестно