Мышев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мышев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Мышев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Викторова Акулина

Рождение ребёнка
11.08.1926

Дочь: Макарова Мария Александровна

Мать ребёнка: Викторова Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мышев Иван Александрович

Мать ребёнка: Викторова Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мышева Зинаида Александровна

Мать ребёнка: Викторова Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Нюра (Анна) Александровна

Мать ребёнка: Викторова Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Викторова Акулина

Смерть
Неизвестно
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