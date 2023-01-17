Станкевич Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Станкевич Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Станкевич Иван Владимирович

Мать: Станкевич Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Станкевич Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Станкевич Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Станкевич Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Станкевич Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Станкевич Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Станкевич Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Станкевич Мария Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1922
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