Станкевич Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти1922
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Рождение ребёнка
1897
Сын: Станкевич Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Станкевич Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Станкевич Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Станкевич Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Станкевич Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Станкевич Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Станкевич Мария Алексеевна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1922