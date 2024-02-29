Зайцев Владимир Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Владимир Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

С 1929 по 1930 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зайцев Андрей Григорьевич

Мать: Долинова Екатерина Борисовна

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