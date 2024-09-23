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Горбунов Леонтий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

01.01.1891 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Горбунов Сергей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Антиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Федор Леонтьевич

Мать ребёнка: Ульяна Антиповна

Рождение ребёнка
Около 1850 ст.

Сын: Горбунов Наум Леонтьевич

Мать ребёнка: Ульяна Антиповна

Чураково, Попковская волость, Даниловский уезд
Смерть
01.01.1891 ст.
Чураково, Попковская волость, Даниловский уезд

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