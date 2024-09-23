Горбунов Леонтий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смерти01.01.1891 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: Горбунов Сергей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Антиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Федор Леонтьевич
Мать ребёнка: Ульяна Антиповна
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.
Мать ребёнка: Ульяна Антиповна
Смерть
01.01.1891 ст.