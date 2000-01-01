Коршунова (Удалова) Лидия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1951
Отец: Удалов Петр Никитич
Мать: Удалова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.06.1973
Сын: Коршунов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Коршунов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коршунов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Коршунов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр