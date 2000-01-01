Коршунова (Удалова) Лидия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коршунова (Удалова) Лидия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1951

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1951

Отец: Удалов Петр Никитич

Мать: Удалова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
12.06.1973

Сын: Коршунов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Коршунов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коршунов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Коршунов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр

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