Иванова (Чуйкова) Ольга Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Чуйкова) Ольга Игнатьевна

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Место рождения

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская

Дата рождения

1909

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Муж

Около 1908 г.р.
1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Чуйков Игнат

Мать: ?

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
02.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Носов Борис

СССР Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на ст.Ладожская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носов / 2-Й Гр.брак / Борис Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носов Борис

Смерть
2000
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
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