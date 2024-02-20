Иванова (Чуйкова) Ольга Игнатьевна
Место рожденияРоссия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Дата рождения1909
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Чуйков Игнат
Мать: ?
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
02.02.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Носов Борис
СССР Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на ст.Ладожская
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Носов Борис
Смерть
2000
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская