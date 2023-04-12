Кондрашов Владимир
Место рожденияг.Жагань Польша
Дата рождения04.03.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
г.Жагань Польша
Бракосочетание
03.08.1985
Жена: Кондрашова Светлана
г.Тамбов
Рождение ребёнка
20.03.1987
Дочь: Буравлева Кристина
Мать ребёнка: Кондрашова Светлана
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.12.1989
Дочь: Виктория
Мать ребёнка: Кондрашова Светлана