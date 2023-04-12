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Кондрашов Владимир

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Место рождения

г.Жагань Польша

Дата рождения

04.03.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Жагань Польша
Бракосочетание
03.08.1985

Жена: Кондрашова Светлана

г.Тамбов
Рождение ребёнка
20.03.1987

Дочь: Буравлева Кристина

Мать ребёнка: Кондрашова Светлана

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.12.1989

Дочь: Виктория

Мать ребёнка: Кондрашова Светлана

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