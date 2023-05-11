Чунтонов Константин Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чунтонова Ксения Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чунтонов Тимофей Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чунтонова Софья Константиновна
Мать ребёнка: Парилова Людмила Анатольевна