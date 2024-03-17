Данилкина (Ермакова) Анна
Место рожденияд Селище могилевская область чериковский район Белорусия
Дата рождения1903
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Ермаков Лукьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Данилкин Василий
Отец ребёнка: Данилкин Алексей
Рождение ребёнка
27.12.1927
Дочь: Левчук (Данилкина) Нина
Отец ребёнка: Данилкин Алексей
Рождение ребёнка
1930
Сын: Данилкин Иван
Отец ребёнка: Данилкин Алексей
Рождение ребёнка
1932
Дочь: (Данилкина) Вера
Отец ребёнка: Данилкин Алексей
Рождение ребёнка
1935
Дочь: (Данилкина) Мария
Отец ребёнка: Данилкин Алексей
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Данилкин Алексей
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Данилкин Алексей
Смерть
1985
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно