Данилкина (Ермакова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилкина (Ермакова) Анна

Место рождения

д Селище могилевская область чериковский район Белорусия

Дата рождения

1903

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1923 г.р.
1927 г.р.
1930 г.р.
1932 г.р.
1935 г.р.
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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Ермаков Лукьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Данилкин Василий

Отец ребёнка: Данилкин Алексей

Рождение ребёнка
27.12.1927

Дочь: Левчук (Данилкина) Нина

Отец ребёнка: Данилкин Алексей

Рождение ребёнка
1930

Сын: Данилкин Иван

Отец ребёнка: Данилкин Алексей

Рождение ребёнка
1932

Дочь: (Данилкина) Вера

Отец ребёнка: Данилкин Алексей

Рождение ребёнка
1935

Дочь: (Данилкина) Мария

Отец ребёнка: Данилкин Алексей

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Данилкин Алексей

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Данилкин Алексей

Смерть
1985
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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