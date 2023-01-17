Домна Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Карпова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Карп Исаакович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Василиса Петровна

Отец ребёнка: Пётр Петров

Рождение ребёнка
1787

Сын: Аким Петров

Отец ребёнка: Пётр Петров

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Устинья Петровна

Отец ребёнка: Пётр Петров

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Марина Петровна

Отец ребёнка: Пётр Петров

Рождение ребёнка
1797

Сын: Артамон (Автоном) Петров

Отец ребёнка: Пётр Петров

Медениково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Василий Петров

Отец ребёнка: Пётр Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Петров

Смерть
Неизвестно
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