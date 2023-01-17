Домна Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Карп Исаакович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Василиса Петровна
Отец ребёнка: Пётр Петров
Рождение ребёнка
1787
Сын: Аким Петров
Отец ребёнка: Пётр Петров
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Устинья Петровна
Отец ребёнка: Пётр Петров
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Марина Петровна
Отец ребёнка: Пётр Петров
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Пётр Петров
Медениково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1799
Сын: Василий Петров
Отец ребёнка: Пётр Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Петров
Смерть
Неизвестно