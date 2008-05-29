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Хриденко Евгений Владимирович

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Место рождения

Белогорск, город Белогорск, Амурская область

Дата рождения

03.10.1968

Дата смерти

29.05.2008

Пол

Мужской

Отец

1945 г.р.

Мать

1947 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1968

Отец: Хриденко Владимир Александрович

Мать: Хриденко Галина Леонтьевна

Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
29.05.2008
Белогорск, город Белогорск, Амурская область
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