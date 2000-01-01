Кобзева Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзева Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1966

Сын: Кобзев Геннадий Анатольевич

Отец ребёнка: Кобзев Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
1970

Дочь: Кобзева - Стадник Вера Анатольевна

Отец ребёнка: Кобзев Анатолий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобзев Анатолий Николаевич

Смерть
2000
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