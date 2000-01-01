Кобзева Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смерти2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1966
Сын: Кобзев Геннадий Анатольевич
Отец ребёнка: Кобзев Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
1970
Дочь: Кобзева - Стадник Вера Анатольевна
Отец ребёнка: Кобзев Анатолий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2000