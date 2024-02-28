Шулуу-Маадыр Анай-Хаак Хевек-ооловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1989
Сын: Шулуу-Маадыр Чаян Викторович
Отец ребёнка: Шулуу-Маадыр Виктор Чоодуевич
Рождение ребёнка
1994
Дочь: Донгак Чайзат Викторовна
Отец ребёнка: Шулуу-Маадыр Виктор Чоодуевич
Рождение ребёнка
2014
Дочь: Шулуу-Маадыр Алена Викторовна
Отец ребёнка: Шулуу-Маадыр Виктор Чоодуевич
Бракосочетание
Неизвестно