Шулуу-Маадыр Анай-Хаак Хевек-ооловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулуу-Маадыр Анай-Хаак Хевек-ооловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1969

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1989

Сын: Шулуу-Маадыр Чаян Викторович

Отец ребёнка: Шулуу-Маадыр Виктор Чоодуевич

Рождение ребёнка
1994

Дочь: Донгак Чайзат Викторовна

Отец ребёнка: Шулуу-Маадыр Виктор Чоодуевич

Рождение ребёнка
2014

Дочь: Шулуу-Маадыр Алена Викторовна

Отец ребёнка: Шулуу-Маадыр Виктор Чоодуевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулуу-Маадыр Виктор Чоодуевич

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