Кухта Артем Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухта Артем Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.2001

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.2001

Отец: Кухта Юрий Владимирович

Мать: Кухта Лариса Александровна

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