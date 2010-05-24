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Братков Александр Григорьевич

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Место рождения

Астраханская область, Харабалинский р-н, с. Хошеутово

Дата рождения

09.11.1932

Дата смерти

24.05.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Астраханская область, Харабалинский р-н, с. Хошеутово
Рождение ребёнка
19.04.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Браткова Надежда Дмитриевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
24.05.2010
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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