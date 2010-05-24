Братков Александр Григорьевич
Место рожденияАстраханская область, Харабалинский р-н, с. Хошеутово
Дата рождения09.11.1932
Дата смерти24.05.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Астраханская область, Харабалинский р-н, с. Хошеутово
Рождение ребёнка
19.04.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Браткова Надежда Дмитриевна
Смерть
24.05.2010