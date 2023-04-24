Базаржапова Соелма Раднаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1965
Рождение ребёнка
27.12.1983
Сын: Базаржапов Сокто Батомункуевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.12.1985
Дочь: Базаржапова Сэсэг Батомункуевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.02.1991
Сын: Базаржапов Соел Батомункуевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.06.1993
Дочь: Галсанова Светлана Батомункуевна
Отец ребёнка: Базаржапов Батомунко Батоцыренович
Рождение ребёнка
31.05.1996
Сын: Базаржапов Солбон Батомункуевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно