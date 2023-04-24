Базаржапова Соелма Раднаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базаржапова Соелма Раднаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1965

Пол

Женский

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1965

Отец: Дугаржапов Радна-Ханда Намтаевич

Мать: Нимаева Лхама Лудуповна

Рождение ребёнка
27.12.1983

Сын: Базаржапов Сокто Батомункуевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.12.1985

Дочь: Базаржапова Сэсэг Батомункуевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.02.1991

Сын: Базаржапов Соел Батомункуевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.06.1993

Дочь: Галсанова Светлана Батомункуевна

Отец ребёнка: Базаржапов Батомунко Батоцыренович

Рождение ребёнка
31.05.1996

Сын: Базаржапов Солбон Батомункуевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Базаржапов Батомунко Батоцыренович

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