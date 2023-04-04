Науменко Юрий Николаевич
Место рожденияЛатвия, Рига
Дата рождения1938
Дата смерти1995
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Науменко Николай Никифорович
Мать: Тамара Петровна
Латвия, Рига
Рождение ребёнка
29.11.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1995
Латвия, Рига