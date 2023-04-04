Науменко Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Науменко Юрий Николаевич

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Место рождения

Латвия, Рига

Дата рождения

1938

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Науменко Николай Никифорович

Мать: Тамара Петровна

Латвия, Рига
Рождение ребёнка
29.11.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1995
Латвия, Рига
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