Козявина (Зуева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозявина (Зуева) Мария

Козявина (Зуева) Мария

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Козявин Василий Иванович

Отец ребёнка: Козявин Иван Серапионович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Козявин Иван Серапионович

Рождение ребёнка
Около 24.05.1909

Дочь: Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Козявин Иван Серапионович

Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козявин Иван Серапионович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close