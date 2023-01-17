Орлова Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1865 ст.
Дочь: Сальникова Устина Ивановна
Отец ребёнка: Орлов Иван Ильин
Рождение ребёнка
22.02.1872 ст.
Отец ребёнка: Орлов Иван Ильин
из близнецов
Рождение ребёнка
22.02.1872 ст.
Отец ребёнка: Орлов Иван Ильин
из близнецов
Рождение ребёнка
14.12.1875 ст.
Сын: Орлов Пётр Иванович
Отец ребёнка: Орлов Иван Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орлов Иван Ильин
Смерть
Неизвестно