Орлова Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Параскева Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1865 ст.

Дочь: Сальникова Устина Ивановна

Отец ребёнка: Орлов Иван Ильин

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.02.1872 ст.

Сын: Орлов Василий Иванович

Отец ребёнка: Орлов Иван Ильин

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
из близнецов
Рождение ребёнка
22.02.1872 ст.

Сын: Орлов Прокопий Иванович

Отец ребёнка: Орлов Иван Ильин

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
из близнецов
Рождение ребёнка
14.12.1875 ст.

Сын: Орлов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Орлов Иван Ильин

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Иван Ильин

Смерть
Неизвестно
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