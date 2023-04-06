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Спориш Ермолай Фомич

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Место рождения

Шелепухи, Черкаська область

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Спориш Фома

Мать: ?

Шелепухи, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Будько Стефанида Ермолаевна

Мать ребёнка: не указана

Шелепухи, Черкаська область
Рождение ребёнка
27.02.1841

Дочь: Фотина Ермолаевна

Мать ребёнка: Елизавета Яковлевна

Рождение ребёнка
03.07.1843

Дочь: Феврония Ермолаевна

Мать ребёнка: Улита Ивановна

Шелепухи, Черкаська область
Рождение ребёнка
13.07.1846

Сын: Спориш Гавриил Ермолаевич

Мать ребёнка: Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
03.05.1851

Дочь: Марта Ермолаевна

Мать ребёнка: Евлита Петровна

Шелепухи, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Спориш Никита Ермолаевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евлита Петровна

Смерть
Неизвестно
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