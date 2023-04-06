Спориш Ермолай Фомич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: Спориш Фома
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Будько Стефанида Ермолаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1841
Дочь: Фотина Ермолаевна
Мать ребёнка: Елизавета Яковлевна
Рождение ребёнка
03.07.1843
Дочь: Феврония Ермолаевна
Мать ребёнка: Улита Ивановна
Рождение ребёнка
13.07.1846
Сын: Спориш Гавриил Ермолаевич
Мать ребёнка: Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
03.05.1851
Дочь: Марта Ермолаевна
Мать ребёнка: Евлита Петровна
Рождение ребёнка
Около 1853
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизавета Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизавета Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евлита Петровна
Смерть
Неизвестно