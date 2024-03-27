Масалимов Сагидулла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1901
Сын: Масалимов Гиндулла Сагидуллович
Мать ребёнка: Масалимова Минниса
Рождение ребёнка
1909
Сын: Масалимов Халимулла
Мать ребёнка: Масалимова Минниса
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Газизэ
Мать ребёнка: Масалимова Минниса
Рождение ребёнка
1917
Сын: Масалимов Валижан
Мать ребёнка: Масалимова Минниса
Смерть
Неизвестно