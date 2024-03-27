Масалимов Сагидулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масалимов Сагидулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Масалимов Гиндулла Сагидуллович

Мать ребёнка: Масалимова Минниса

Рождение ребёнка
1909

Сын: Масалимов Халимулла

Мать ребёнка: Масалимова Минниса

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Газизэ

Мать ребёнка: Масалимова Минниса

Рождение ребёнка
1917

Сын: Масалимов Валижан

Мать ребёнка: Масалимова Минниса

Смерть
Неизвестно
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