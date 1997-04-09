Курдикова (Немченок) Блюма Менделевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курдикова (Немченок) Блюма Менделевна

Место рождения

Сураж, Витебский район, Витебская область

Дата рождения

24.06.1914

Дата смерти

09.04.1997

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1914

Отец: Немченок Мендель Файбишевич

Мать: Немченок Бейла

Сураж, Витебский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курдиков Александр Андреевич

Бракосочетание
1934

Муж: не указан

Сураж, Витебский район, Витебская область
Рождение ребёнка
22.04.1939

Сын: Курдиков Олег Александрович

Отец ребёнка: Курдиков Александр Андреевич

Житковичи, Житковичский район, Гомельская область
Смерть
09.04.1997
Иваново, Иваново, Ивановская область

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