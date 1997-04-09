Курдикова (Немченок) Блюма Менделевна
Место рождения
Дата рождения24.06.1914
Дата смерти09.04.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1914
Отец: Немченок Мендель Файбишевич
Мать: Немченок Бейла
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
1934
Муж: не указан
Рождение ребёнка
22.04.1939
Сын: Курдиков Олег Александрович
Отец ребёнка: Курдиков Александр Андреевич
Житковичи, Житковичский район, Гомельская область
Смерть
09.04.1997
Иваново, Иваново, Ивановская область