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Сушкова Настасья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1804 и 1805 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сушков Тихон Казьмич

Рождение ребёнка
07.07.1829

Сын: Сушков Иван Тихонович

Отец ребёнка: Сушков Тихон Казьмич

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.09.1835

Сын: Сушков Автоном Тихонович

Отец ребёнка: Сушков Тихон Казьмич

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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