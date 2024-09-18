Сушкова Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сушков Тихон Казьмич
Рождение ребёнка
07.07.1829
Отец ребёнка: Сушков Тихон Казьмич
Рождение ребёнка
12.09.1835
Отец ребёнка: Сушков Тихон Казьмич
Смерть
Неизвестно