Кислухин Иван Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1899
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.06.1903
Сын: Кислухин Петр Иванов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.01.1906
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.07.1912
Дочь: Крестьяникова Федосия Иванова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.03.1914
Сын: Кислухин Александр Иванов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.03.1917
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лялина Аграпена Иванова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Иванова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Селезни, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно