Кислухин Иван Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислухин Иван Семенов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1899

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.06.1903

Сын: Кислухин Петр Иванов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.01.1906

Сын: Кислухин Федос Иванов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.07.1912

Дочь: Крестьяникова Федосия Иванова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.03.1914

Сын: Кислухин Александр Иванов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.03.1917

Сын: Кислухин Василий Иванов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лялина Аграпена Иванова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Иванова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Селезни, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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