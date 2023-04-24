Иоанн Иоакимов
Место рождения
Дата рождения1779
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Иоаким Карпов
Мать: Мария Феофилактова
Рождение ребёнка
1799
Сын: Пимин Иванов
Мать ребёнка: Анна Васильева
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Анна Васильева
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Неонила Иванова
Мать ребёнка: Анна Васильева
Рождение ребёнка
1810
Сын: Никита Иванов
Мать ребёнка: Анна Васильева
Работа или профессия
Неизвестно