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Иоанн Иоакимов

Место рождения

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд

Дата рождения

1779

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Иоаким Карпов

Мать: Мария Феофилактова

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1799

Сын: Пимин Иванов

Мать ребёнка: Анна Васильева

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Анна Васильева

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Неонила Иванова

Мать ребёнка: Анна Васильева

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1810

Сын: Никита Иванов

Мать ребёнка: Анна Васильева

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
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