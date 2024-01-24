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Барабанова Анастасия Сергеевна

Место рождения

д.Владимировка, Буздякский р-н, р.Башкирия

Дата рождения

27.09.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1915

Отец: Крутов Сергей

Мать: Крутова Дарья

д.Владимировка, Буздякский р-н, р.Башкирия
Рождение ребёнка
01.09.1935

Дочь: Баталова Юлия Григорьевна

Отец ребёнка: Барабанов Григорий Васильевич

Владимировка, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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