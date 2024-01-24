Барабанова Анастасия Сергеевна
Место рожденияд.Владимировка, Буздякский р-н, р.Башкирия
Дата рождения27.09.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1915
Отец: Крутов Сергей
Мать: Крутова Дарья
д.Владимировка, Буздякский р-н, р.Башкирия
Рождение ребёнка
01.09.1935
Дочь: Баталова Юлия Григорьевна
Отец ребёнка: Барабанов Григорий Васильевич
Владимировка, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно