Феофанов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феофанов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феофанова Алена Александрович

Мать ребёнка: Дербугова Антонина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феофанова Любовь Александровна

Мать ребёнка: Дербугова Антонина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феофанова Татьяна

Мать ребёнка: Дербугова Антонина Андреевна

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