Машаров Иван Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1907
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1912
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно