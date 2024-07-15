Машаров Иван Тихонович 1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Машаров Иван Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1848 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1904 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Машаров Тихон Евфтефьевич

Мать: Машарова Дарья Партфентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1904

Сын: Машаров Василий Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1907

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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