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Крестина
Крестина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1828
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
(Tijkkiläin) Maria Tr
1793 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать:
Maria Tr
Смерть
Неизвестно
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